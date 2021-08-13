ФАН публикует видео с загоревшимся в Смоленске строительным краном

Смоленск, 13 августа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых произошло возгорание крана на городской стройке.

ЧП со строительным краном произошло на Краснинском шоссе. По предварительной версии, у крана замкнула проводка. В результате случившегося рабочий получил легкие ожоги. ФАН удалось получить кадры с места происшествия.

На место ЧП приехали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются. Также специалисты ликвидируют последствия произошедшего.

Ранее кран упал на крышу цеха металлургического комбината в Липецке. В результате ЧП никто не пострадал.