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ФАН публикует видео с загоревшимся в Смоленске строительным краном

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:46
Происшествия
ФАН публикует видео с загоревшимся в Смоленске строительным краном
pixabay.com  /  AKuptsova

Смоленск, 13 августа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых произошло возгорание крана на городской стройке.

ЧП со строительным краном произошло на Краснинском шоссе. По предварительной версии, у крана замкнула проводка. В результате случившегося рабочий получил легкие ожоги. ФАН удалось получить кадры с места происшествия.

На место ЧП приехали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются. Также специалисты ликвидируют последствия произошедшего.

Ранее кран упал на крышу цеха металлургического комбината в Липецке. В результате ЧП никто не пострадал.

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смоленск чп стройка
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