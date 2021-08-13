Алана Мамаева исповедалась о жизни, изменах и предательстве экс-мужа и бывшей подруги

Бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что она развелась с мужем из-за его измен, стало известно ФАН.

На видеосервисе PREMIER вышла исповедь Мамаевой (в девичестве — Хубецова). Она рассказала о том, почему супруг выгнал ее из дома, а также об отношениях с отцом Павла и маленьких алиментах. Часть программы была записана в квартире, где Алана живет сейчас со своими детьми.

О том, почему Мамаев выгнал жену из дома

Было девять дней со смерти его отца, но я не знала. У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все — «упала шторка»: негатив, ор, крик... Он мне говорит: «Слышь, ты, собака немытая!» И я поняла, что отношения заканчиваются.

На следующий день он позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи, что жить в квартире не буду, что могу только ночевать. Потом он позвонил адвокату и сказал, что будет война, что я его очень сильно обидела.

О разводе

Мы развелись, потому что Паша мне изменил. Первая измена была, когда он сел в тюрьму. Он просидел больше года, я ждала его одна с детьми. Тогда чего он только мне не обещал: писал письма, давал слово сделать счастливой. Я надеялась, что он выйдет, и все будет по-другому.

Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно — по любому развод!

Это такое низкое, мерзкое предательство! Это не просто нож в спину, это топор, который меня добил.

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О жизни в маленькой квартире

Я сейчас живу в Москве в маленькой квартире — 48 метров. Нам больше негде жить. Хотя та квартира, которую Паша нам обещал дать на проживание (не переоформить на меня или дочку, а просто дать на проживание!), уже готова, в ней заканчивается ремонт. Но в какой-то момент он сказал, что я там жить не буду, что я должна увезти все свои вещи. Я могу приходить туда, ночевать, но вещей моих там не будет.

Я спросила: «А с кем будут жить дети?» Мне ответили: «С няней и водителем». То есть — я приходящая мама. А потом в суде Паша бы сказал, какая я хреновая, что моих детей воспитывают няньки и водители, а я ничего не делаю. И он никак не ожидал, что я откажусь от этого ради детей и приеду сюда.

Здесь тупо негде жить, у меня ребенок спит на балконе…

Об отношениях с отцом Мамаева

Его папа — сложный человек. У нас были непростые отношения, он меня всегда недолюбливал, был против меня. Считал, что я хочу забрать все деньги их семьи. Очень тяжело было жить, когда тебя ненавидит отец мужа.

А после смерти отца Паша стал говорить его словами. Он стал один в один как отец! Ненависть, которая была у отца, сейчас в Паше.

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О мизерных алиментах

Меня многие осуждают, что якобы я бездельница. Это не так — у меня всегда была тяга к тому, чтобы что-то делать и зарабатывать деньги. У меня есть проект «Пластика», где я помогаю людям, которые из-за проблем со внешностью нуждаются в операциях. Здесь заработать деньги очень сложно. И я начала брать рекламу. С теми продуктами, которыми пользуюсь, перешла на коммерческую основу.

Отец, как и мать, должен помогать своим детям. И не в том размере, в котором в стране это считается нормальным, а в том, в котором дети привыкли жить. Невозможно детям сначала дать все, а потом сказать, что они не едут на море, потому что папа так решил.

На данный момент Паша присылает мне по 12-30 тысяч на продукты для детей. Кто-то скажет, что этого вполне хватит, но мне не хватает. Потому что кроме продуктов есть еще много сопутствующего, что нужно детям, тем более, скоро школа. Он прекрасно знает, что 30 тысяч для наших детей — это мало.

Об усыновлении сына от Александра Липового

За 8 лет, что мы пробыли вместе, Паша стал Алексу реальным отцом. Он был инициатором того, чтобы его усыновить и лишить биологического отца родительских прав. Я никогда не просила называть Алекса сыном, он стал это делать сам. Возможно, я простила первую измену, потому что он так принял моего сына. Это было настолько по-настоящему, что прогнозировать то, что он сделает сейчас, было невозможно.

Паша держал моего сына за руку и говорил, что чтобы ни случилось, какими бы ни были отношения со мной, он всегда будет его папой и опорой. И теперь, уже в суде, его адвокаты заявляют, что у него один ребенок, что он не будет усыновлять Алекса.

Я понимаю, что это происходит только из-за денег. А если со мной что-то случится? У Алекса в графе «отец» стоит прочерк, у него нет никого… И после этого поступка Пашу невозможно простить. Можно простить все, что угодно, но предательство ребенка — нет. Это не зверюшка какая-то, это ребенок! У меня один вопрос: «Это все реально из-за алиментов? Серьезно?!»

Это все настолько подло…

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О предательстве подруги Надежды Санько

Я ей доверяла и делилась с ней максимально откровенно. Этот человек — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож мне в сердце!

Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Я понимаю, откуда дует ветер. Я знаю, Надя, что вы все продумали, что вы хотите выкрасть у меня [дочь] Алису! Ты знаешь мою историю с Алексом, и как он (Павел. — Прим. ФАН) поступил с нами. Ты думаешь, он как-то иначе поступит с тобой и твоим ребенком?

Я в своей жизни не сделала ничего такого, за что бы мне давались такие наказания. И больно, что Паша, зная все это, пытается уничтожить меня. За что?! Он сам сделал все, чтобы семья развалилась.

Я буду бороться со всей несправедливостью до последнего. Я не позволю забрать у меня детей и давать мне какие-то мизерные копейки на проживание. Я не позволю забирать у меня машины, на которых ездят мои дети, квартиру эту маленькую…

Более того, я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал, и получу все то, что мне принадлежит по закону.

instagram.com / @alana_mamaeva

Алана и Павел Мамаевы были женаты с 2013 года. Во время этого брака у них родилась дочь Алиса. Весной 2021-го Алана обвинила мужа в изменах и заявила о желании развестись.

На днях стало известно, что Павел попросил суд разделить совместно нажитое с ней имущество.

Ранее вышли исповеди таких известных в стране личностей, как Гуф, Яна Рудковская, Моргенштерн, Айза Долматова, Алена Водонаева, Анастасия Волочкова и другие.