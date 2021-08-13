Верховный суд США разрешил домовладельцам Нью-Йорка выселять должников

Вашингтон, 13 августа. Верховный суд США принял решение об отмене запрете на выселение, которое было введено властями штата в связи с пандемией COVID-19.

Решение было принято в связи с обращением группы владельцев недвижимости, которые считают незаконным решение властей. По их мнению, запрет на выселение фактически лишает их возможности распоряжаться собственностью, что прямо противоречит конституции США.

Согласно закону, который ранее был принят законодателями штата Нью-Йорк, запрет на выселение касался арендаторов, которые пострадали в результате ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. При этом факт ухудшения материального положения устанавливался со слов самого арендатора. В свою очередь арендодатели не имели возможности ни проверить, ни опровергнуть такое заявление.

«Если арендатор утверждает о финансовых трудностях, закон, как правило, запрещает арендодателю оспаривать это утверждение и отказывает арендодателю в слушании. Эта схема нарушает давнее постановление Суда о том, что ни один человек не может быть судьей в своем собственном деле в соответствии с пунктом о надлежащей правовой процедуре», — говорится в решении Верховного суда.

Большинство судей подчеркнули, что судебное решение применимо только к положению о самостоятельном определении арендатором финансовых трудностей и не коснется действия федерального запрета о выселении.

«От имени мелких арендодателей Нью-Йорка мы чрезвычайно благодарны Верховному суду за подтверждение того, что даже в условиях пандемии Конституцию нельзя отбросить и забыть», — заявил Рэнди Мастро, ведущий адвокат, представляющий истцов-арендодателей.

Вице-губернатор Кэти Хочул, которая сменит на посту уходящего в отставку губернатора штата Эндрю Куомо, заявила о необходимости принятия мер защиты для жителей штата, которые столкнулись с финансовыми трудностями.

«Ни один житель Нью-Йорка, пострадавший в финансовом отношении или перемещенный в результате пандемии, не должен быть вынужден покинуть свой дом. Как следующий губернатор штата Нью-Йорк, я с нетерпением жду совместной работы с законодательным органом, чтобы быстро рассмотреть решение Верховного суда и укрепить законодательство о моратории на выселение. Я буду работать с нашими партнерами в Законодательном органе, чтобы помочь как можно скорее получить финансирование для нуждающихся», — заявила Хочул.

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Решение Верховного суда было принято на фоне оспариваемого продления федерального моратория на выселение, которое утвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Многочисленные объединения домовладельцев оспаривают это решение в судах, указывая на то, что CDC не имеет полномочий принимать подобные решения.