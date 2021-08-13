Военные ведомства РФ и КНР заключили меморандум о побратимских отношениях

Миньнин (КНР), 13 августа. Полномочные представители Вооруженных сил РФ и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подписали меморандум об установлении побратимских отношений.

Подписи под документом поставили руководитель главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Александр Кшимовский и глава канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Цы Говэй.

Меморандум о побратимских отношениях был заключен в присутствии министров обороны РФ и КНР Сергея Шойгу и Вэй Фэнхэ в китайском поселке Миньнин.

Ранее эксперты индийского издания EurAsian Times указали на связь между ростом военной активности НАТО вблизи России и Китая и растущим уровнем оборонительного взаимодействия между Москвой и Пекином. Об опасности западных антироссийских провокаций в акватории Черного моря информировал RT.