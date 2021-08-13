Три человека покончили жизнь самоубийством за прошедшие сутки в Подмосковье

Московская область, 13 августа. Правоохранители разбираются в смерти трех человек за прошедшие сутки в Подмосковье. Как стало известно ФАН, все они свели счеты с жизнью различными способами.

О первом случае заявили родственники погибшего около 13:30. Они сообщили, что в поселке Софрино Пушкинского городского округа обнаружили в теплице тело 70-летнего мужчины. Как установили сыщики, он умер за четыре часа до заявления.

Второе трагическое происшествие случилось в городском округе Краснознаменск примерно в 16:00. Возле дома на улице Октябрьской нашли тело 67-летнего мужчины, проживавшего на девятом этаже этого строения.

Третье самоубийство произошло в Балашихе, в одной из квартир дома на улице Реутовской. В 18:20 тело 32-летнего официально не трудоустроенного мужчины в душевой кабине обнаружили его близкие.

По всем случаям следователи ГСУ СК России назначили служебную проверку, по результатам которых будут вынесены процессуальные решения.

Во всех случаях силовики изъяли документы и цифровую технику, которая поможет объяснить поступок этих людей.