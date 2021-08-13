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Россиянам дали прогноз по курсу рубля на конец лета
Экономика
Россиянам дали прогноз по курсу рубля на конец лета
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Какой будет динамика российской валюты в конце августа 2021 года спрогнозировал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Как правило, последний летний месяц традиционно сложный для рубля. Зачастую снижение обусловлено ослаблением рынка на фоне отпусков и увеличенным спросом на иностранную валюту для зарубежного туризма. Еще одна причина — вторая половина года, более слабая для цен на нефть с точки зрения сезонности. По словам Васильева, этим августом рубль не будет сдавать свои позиции, однако будет чувствоваться серьезное давление доллара. Валюта США растет благодаря повышению доходности гособлигаций США и ужесточению монетарной политики ФРС, объяснил эксперт для «Российской газеты».

При этом рубль за счет высоких цен на нефть и повышения ключевой ставки Банком России имеет существенную поддержку. Также положительно влияют обнадеживающие темпы по вакцинации населения и интерес зарубежных инвесторов к рублевому рынку.

Курс американской валюты на старте торгов Мосбиржи в пятницу снизился на пять копеек и составил 73,54 рубля за доллар. Курс евро остался неизменным — 86,39 рубля.

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