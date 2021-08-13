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Ростех покажет на форуме «Армия-2021» шредер для уничтожения секретных документов
Армия
Ростех покажет на форуме «Армия-2021» шредер для уничтожения секретных документов
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 13 августа. Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» шредер, способный стирать в пыль носители секретной информации.

Известно, что специалисты холдинга запустили производство уникальных шредеров с наивысшим уровнем секретности. Эти приборы могут практически бесследно уничтожать бумажные документы, пластиковые карты или даже CD/DVD-диски без возможности восстановления. Данную разработку впервые представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», информируют в пресс-службе Ростеха.

«Новый шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности, банках, промышленных предприятиях», — заявил управляющий холдингом «Росэлектроника» Сергей Сахненко.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что экспозиция по военной деятельности России в Арктике впервые будет продемонстрирована на «Армии-2021». По его словам, представленная на форуме выставка позволит гостям и участникам убедиться лично в высоких боевых возможностях российских вооружений.

Также сообщалось, что Министерство обороны РФ получит два новейших вертолета Ми-38. В холдинге «Вертолеты России», входящем в Ростех, обозначили сроки, передает «Царьград».

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ростех шредер армия-2021
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