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В медкнижке командира упавшего на Камчатке Ми-8 стояла пометка о повышенном давлении

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:31
Происшествия
В медкнижке командира упавшего на Камчатке Ми-8 стояла пометка о повышенном давлении
Пресс-служба Вертолеты России

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. У пилота рухнувшего на территории Кроноцкого заповедника Ми-8 в медкнижке имелась отметка о повышенном давлении, сообщает источник ФАН.

Несмотря на диагноз, командир упавшего судна Николай С. имел допуск к полетам, поскольку являлся опытным пилотом. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

Спасатели обнаружили останки Ми-8 на глубине 110 метров в пятницу. Также было найдено тело одной из пассажирок. В корпусе вертолета могут находиться еще четыре человека.

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вертолет ми-8 камчатка
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