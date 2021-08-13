В медкнижке командира упавшего на Камчатке Ми-8 стояла пометка о повышенном давлении

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. У пилота рухнувшего на территории Кроноцкого заповедника Ми-8 в медкнижке имелась отметка о повышенном давлении, сообщает источник ФАН.

Несмотря на диагноз, командир упавшего судна Николай С. имел допуск к полетам, поскольку являлся опытным пилотом. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

Спасатели обнаружили останки Ми-8 на глубине 110 метров в пятницу. Также было найдено тело одной из пассажирок. В корпусе вертолета могут находиться еще четыре человека.