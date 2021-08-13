Оперштаб сообщил о 22 277 новых случаях коронавируса в России

Москва, 13 августа. Медики за прошедшие 24 часа выявили 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах России. У 8,3% пациентов нет клинических проявлений инфекции.

В Москве коронавирус выявили у 2529 человек. В Петербурге заболели еще 1810 местных жителей. В Московской области инфекция диагностирована у 1223 человек. За последние сутки зафиксировано 815 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели еще 19 368 человек.

Любители спиртных напитков более подвержены риску коронавируса, заявили специалисты Индианского университета в Блумингтоне. У мужчин и женщин с тягой к спиртному на 18% чаще проявляются болезненные последствия инфекции.