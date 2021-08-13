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Наводнения в Турции привели к гибели 27 человек

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:26
Происшествия
Наводнения в Турции привели к гибели 27 человек
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 13 августа. Сильные ливни привели к наводнениям на севере Турции. Правительственное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает о 27 погибших.

Согласно данным AFAD, мертвыми обнаружены 25 жителей провинции Кастамону и двое в провинции Синоп. В настоящее время идут поиски одного пропавшего в провинции Бартын.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 17 жертвах стихии. Наводнения и сели образовали в турецких городах грязевые потоки. Также большой ущерб был нанесен зданиям и автомобилям.

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