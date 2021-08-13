15 августа отмечают свой профессиональный праздник те, кто в этот самый день могут оказаться в любой точке земного шара. Там, где под землей лежат древние города, где остались следы былых цивилизаций, могут встретить свой праздник археологи.

День археолога в России ― праздник неофициальный, но важный. Профессия археолога очень востребована, ведь на территории нашей страны на протяжении веков жили народы с разной и очень интересной культурой. Как отметить День археолога и что подарить тому, кто половину жизни проводит в экспедициях ― узнаем из этой статьи.

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Любители древностей

Первым археологом считается греческий мыслитель и поэт Лукреций Кар. Вот так: оказывается, что первый «искатель древностей» — человек, который жил в I веке до нашей эры! Тем не менее Лукреций Кар задал направление научной мысли: до сих пор археологи пользуются его периодизацией дописьменной истории человечества: от каменного века до железного, включая медный и бронзовый.

Археология ― наука, которая изучает древние цивилизации по вещественным источникам или артефактам. В своих экспедициях ученые в прямом смысле этого слова раскапывают историю человечества. Так, например, два года назад Грузинский национальный музей (GNM) объявил, что во время раскопок в районе Гадакрили Гора нашли семена винограда и виноградную пыль, возраст которых 6000 лет. Эта находка вместе с найденными ранее остатками квеври ― глиняными амфорами, возраст которых 8000 лет, позволяет предположить, что родиной виноделия является Грузия.

Один из уникальных археологических комплексов находится на территории Белоруссии, в Бресте. Речь идет о музее «Берестье», который представляет собой огромную поднятую из земли часть детинца древнего Бреста. Экспозиция, размещенная вокруг вскрытой крепости, посвящена быту славян, которые в древности населяли эти места. Уникальный музей может похвастаться ценнейшими археологическими находками: изделиями из металлов, дерева, стекла, глины и даже тканей. Восстановить всю информацию о жизни людей, живших на этом самом месте в XI–XIII веках, удалось в ходе археологических раскопок, которые проводились группой археологов с 1968 года.

Легенда о Букефале

Археологи большую часть жизни проводят в экспедициях. Эта профессия окутана ореолом романтизма и духом приключений. В какой-то мере это справедливо, ведь ученым-археологам доводится бывать в таких местах, куда вряд ли можно попасть обыкновенным туристам.

Но с другой стороны — это тяжелый физический труд с длительным пребыванием в тяжелых бытовых климатических условиях (палящее солнце, горные перевалы, пустые степи). Археологи проводят много времени вдали от семьи и родных, редко бывают дома.

Зато кочевой образ жизни не лишает их чувства юмора, что лишний раз подтверждает легенда о возникновении, собственно, Дня археолога. По одной из версий, авторами задумки стали студенты-археологи новгородской экспедиции, которым захотелось получить выходной. Тогда они убедили руководство экспедиции, что 15 августа ― день рождения Букефала, или Буцефала, — любимого коня Александра Македонского. Историки говорят, что 12-летний будущий царь всей Ойкумены был единственным, кто смог покорить своенравного коня. Александр обожал Букефала, брал его во все походы, но старался беречь и для участия в битвах использовал других коней.

Правда это или нет — нам вряд ли доведется узнать, но с тех пор День археолога так и отмечается в середине августа.

Поднимем древний кубок

В 2020 году из-за пандемии празднование Дня археолога прошло в виртуальном формате. Департаментом культурного наследия Москвы был организован специальный онлайн-марафон в честь праздника. В программу марафона были включены различные лекции, виртуальные экскурсии, а также мастер-классы на тему археологического наследия столицы России.

Участники смогли больше узнать об археологических памятниках усадеб Коломенское, Царицыно и других районов Москвы. Также желающим рассказывали о подводных раскопках, проводившихся в Италии, и учили самостоятельно изготавливать амулеты. Многочисленные российские и зарубежные специалисты прочитали ряд интересных лекций на археологические темы.

Сами археологи свой праздник отмечают за работой ― ведь как раз на летние месяцы приходится полевой сезон. Зато в музеях России к этому дню готовятся выставки, посвященные археологии, проводятся экскурсии по местам раскопок, проходят различные конференции и симпозиумы.

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Поскольку, как мы уже сказали, археологи много времени проводят в поездках и часто живут в походных условиях, хорошим подарком станет то, что облегчит ученому быт или развлечет его в дороге. Например, электронная книга или хорошие наушники, походная посуда или качественная газовая горелка ― все это пригодится в любой поездке. Археологу, который скучает по своей семье, можно сделать душевный и трогательный подарок: заказать мини-фотокнигу со снимками его семьи и близких. Такой презент скрасит ученому даже самую долгую экспедицию.