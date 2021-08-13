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Мишустин утвердил вознаграждение за медали Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:34
Спорт
Мишустин утвердил вознаграждение за медали Олимпиады в Токио
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 августа. Глава Правительства России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о денежном вознаграждении за медали, полученные спортсменами на летних Олимпийских играх в Токио.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте кабмина, за каждую золотую медаль Олимпиады полагается выплата в размере 4 миллионов рублей. За серебряную медаль предусмотрена награда в 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую — 1,7 миллиона.

Аналогичные денежные вознаграждения получат призеры предстоящих летних Паралимпийских игр. Кроме того, премии полагаются тренерам и специалистам, которые готовили атлетов к Олимпиаде. Порядок их вознаграждения определит министерство спорта вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Летние Игры в Токио завершились 8 августа. По их итогам Россия заняла пятое место в общем медальном зачете. Российским спортсменам удалось завоевать 20 золотых медалей на Олимпиаде.

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