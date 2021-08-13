Пилот рухнувшего на Камчатке Ми-8 был осведомлен о тумане

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Диспетчер во время полета вертолета Ми-8 на Камчатке предупредил экипаж об ухудшении погодных условий, однако последний по неизвестной причине проигнорировал информацию.

Источник ФАН в следствии рассказал, что над Кроноцким заповедником летели два вертолета с туристами. Оба пилота получили также координаты площадки для безопасного приземления. Диспетчер подчеркнул, что вскоре на данную местность опустится туман с видимостью менее 30 метров.

Пилот второго воздушного судна полетел в указанную точку. Второй летчик заявил, что все понял, но курс не поменял. В дальнейшем Ми-8 рухнул в Курильское озеро. Найти живыми удалось девять человек.

Москвичка, которая должна была лететь в том вертолете, рассказала, что ее уберегло. Женщина в последний момент решила посетить Командорские острова, но отказалась от брони, сообщало РИАМО.