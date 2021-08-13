Ее довели: экс-депутат Верховной рады об извинениях Магучих за объятия с Ласицкене

Бывший депутат Рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом ФАН назвал истинную причину извинений украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих за фото с чемпионкой из России Марией Ласицкене.

Напомним, на Олимпийских играх 19-летняя украинская прыгунья, занявшая в Токио третье место, сфотографировалась с российской чемпионкой Марией Ласицкене. Снимки молниеносно распространились в украинских СМИ и вызвали широкий резонанс. На своей странице в Instagram Магучих извинилась и написала, что идет «российско-украинская война» и «враг готов на все».

«Она [Магучих] молодая, у нее есть карьера, семья. Те, кто ее заставил извиниться, могут заклевать не только ее, но и всю ее семью. Представьте, когда вызывает замминистра Украины к себе, кто знает, что ей наговорили», — прокомментировал собеседник ФАН.

Global Look Press / Liu Xu/Xinhua

Украинский политик объяснил, что благодаря Играм в Токио Ярослава Магучих увидела свободу и вышла из-под прессинга, именно поэтому она и обнималась с российской спортсменкой.

«Девушка умная и грамотная. После соревнований она вернулась в обезьянник, в котором вынуждена притворяться. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как извиниться, ее довели. Это для Украины беда, это ухудшит имиджевое состояние всей страны, поскольку человек принес медаль на уровне всемирного спорта, а политика это просто убивает», — заявил Журавко.

Экс-депутат Рады уверен, что благодаря этому случаю весь мир по-другому посмотрит на Украину.

«Этими вещами они убивают и добивают свою страну. Власть Зеленского уничтожает Украину. Рано или поздно терпение народа закончится», — резюмировал украинский политик.

Ранее обозреватель РИА Новости Петр Акопов заявил, что России нужна дружественная Украина, а не нейтральная. Журналист изучил результаты социологических опросов о том, как украинцы относятся к русским.