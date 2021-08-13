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Ученые с Аляски выдвинули еще одну теорию вымирания мамонтов
Наука
Ученые с Аляски выдвинули еще одну теорию вымирания мамонтов
wikipedia.org  /  Mauricio Antón/CC BY 2.5

Джуно, 13 августа. Богатую историю миграций древних мамонтов, которые проходили тысячи км из одной точки в другую, установили ученые с Аляски.

Способность животных передвигаться на дальние расстояния могла привести к их вымиранию, считают специалисты из Соединенных Штатов. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале Science.

«Сложно сказать, мигрировали ли мамонты каждый сезон, однако наши замеры показывают, что они проходили большие расстояния», — рассказал научный сотрудник университета Аляски в Фейрбенксе Мэттью Вуллер.

Палеохимики исследовали путь одного мамонта. Оказалось, что за свою жизнь он побывал в разных регионах Аляски. Факт удивил исследователей, так как они учли огромную площадь штата, передает пресс-служба вуза.

Ранее стало известно, что ДНК нового вида мамонта удалось секвенировать в России. Останки животного возрастом более миллиона лет обнаружили в Якутии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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ученые вымирание мамонты
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