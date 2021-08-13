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Эксперт Гришунин назвал вероятные причины следующего экономического кризиса
Экономика
Эксперт Гришунин назвал вероятные причины следующего экономического кризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Финансовые механизмы могут стать второстепенным фактором для следующего масштабного потрясения, считает директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Нынешнее положение мировой экономики можно назвать перегретым из-за инфляции во многих развитых странах, однако для нового глобального кризиса более важными могут стать экологические и социальные аспекты. Об этом Гришунин рассказал в беседе с РИА Новости.

«Риски связаны с нарастанием опасных явлений в природе, ростом возможности появления новых опасных вирусов, продолжающимся нарастанием социального неравенства», — отметил он.

Специалист полагает, что одним из факторов могут стать ошибки корпоративного управления в крупных транснациональных корпорациях. Неравенство также становится одной из наиболее важных проблем в странах Запада, что отражается на внутренней политике США.

Чтобы защитить сбережения от падения курса рубля к мировым валютам, лучше хранить часть денег в иностранной валюте. Например, можно разделить сбережения на четыре равные части — в рублях, долларах, евро и английских фунтах, приводит «ФедералПресс» совет финансиста.

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прогноз экология экономический кризис мировой рынок гришунин
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