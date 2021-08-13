Москва, 13 августа. Россия готовит несколько заявок на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Среди городов — возможных участников: Казань и Петербург.

Министр спорта России Олег Матыцин уже говорил, что у страны есть возможности для проведения Игр в 2036 году. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады сообщил, что от РФ будет подана заявка на проведение Игр.

«Готовятся заявки. Несколько городов. Точно Питер... И Казань, по-моему», — прокомментировал Лавров возможности проведения Олимпиады в России в 2036 году.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в прошлом году в Токио, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Во время спортивных мероприятий в Японии действовали жесткие ограничения. Например, церемония открытия проходила без зрителей. Из присутствующих на многотысячном стадионе были только журналисты и официальные лица. Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году.