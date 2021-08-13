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Гособвинитель и адвокат обжаловали приговор Соболь

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:08
Происшествия
Гособвинитель и адвокат обжаловали приговор Соболь
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 13 августа. Псевдоактивистка Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по «санитарному делу». С вердиктом суда не согласны прокуратура и адвокат. Они обжаловали решение.

Следствие ранее доказало, что соратница блогера Алексея Навального была причастна к организации незаконных митингов. Она побуждала людей выходить на улицу, несмотря на действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Только в Москве в шествиях участвовали не менее 20 инфицированных.

В начале августа в Москве перед судом предстал участник незаконного митинга, нарушивший санитарные нормы. Мужчина был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщало РИАМО.

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