Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 12:05
12:05
Политика
В Норвегии выступили за налаживание связей с Россией
12:04
Общество
«Очень жаль»: певица Кравцова разочарована недопуском Булановой до выборов в ЗакС
12:04
Происшествия
В Иркутской области рецидивист взял школьницу в заложники и убил ее дядю и бабушку
12:03
Общество
Опубликованы новые тизеры фильма «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
12:03
Происшествия
Два человека погибли во время подтоплений в Крыму
12:00
Общество
Успенский пост 2021: сколько идет, что можно и нельзя есть, календарь питания по дням
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 80
11:59
Ливия
Береговая охрана Ливии перехватила более 800 мигрантов в Средиземном море
11:55
Шоу-бизнес
Алана Мамаева исповедалась о жизни, изменах и предательстве экс-мужа и бывшей подруги
11:51
Армия
Баранец рассказал, кто на самом деле разработал «новейшую» украинскую ракету «Нептун»
Все новости

«Курская правда» стала информационным партнером Медиагруппы «Патриот»
Общество
«Курская правда» стала информационным партнером Медиагруппы «Патриот»
Медиагруппа «‎Патриот»  / 

Санкт-Петербург, 13 августа. Ресурс — один из ведущих СМИ Курска и Курской области, о чем свидетельствуют показатели издания за последние несколько лет. Об этом рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«География нашего профессионального сотрудничества расширяется, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Медиагруппа планирует охватить все регионы России», — заявил глава холдинга.

В свою очередь главный редактор газеты Сергей Афанасьев выразил надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. По данным «Медиалогии», «Курская правда» входит в десятку самых цитируемых интернет-изданий области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Курская правда» стала информационным партнером Медиагруппы «Патриот»
сотрудничество медиагруппа патриот курская правда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru