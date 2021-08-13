«Курская правда» стала информационным партнером Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 13 августа. Ресурс — один из ведущих СМИ Курска и Курской области, о чем свидетельствуют показатели издания за последние несколько лет. Об этом рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«География нашего профессионального сотрудничества расширяется, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Медиагруппа планирует охватить все регионы России», — заявил глава холдинга.

В свою очередь главный редактор газеты Сергей Афанасьев выразил надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. По данным «Медиалогии», «Курская правда» входит в десятку самых цитируемых интернет-изданий области.