В Приморье занятия для детей в спортивных секциях станут бесплатными

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с руководителями спортивных федераций региона в пятницу заявил, что занятия в детско-юношеских спортивных школах и учебных заведениях сделают бесплатными, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

Олег Кожемяко отметил, что вопрос доступности детского спорта часто поднимается на встречах с жителями края. Глава Приморья считает, что занятия в ДЮСШ, секции в образовательных школах, в арендованных у муниципалитета залах должны быть бесплатными для детей.

«Нужно определиться с госзаданием, чтобы школы оплачивали работу тренера-преподавателя в дополнительное время. Поможем субсидиями спортивным федерациям, которые тренируют детей в муниципальных залах. Детский спорт должен быть доступным и бесплатным. Работу в этом направлении необходимо вести при любых обстоятельствах», — обозначил губернатор.

В Приморье проведут анкетирование, чтобы понять, сколько детей сейчас занимается спортом и в каких залах.

«Будем контролировать эту ситуацию, в том числе через специальное мобильное приложение. Смотреть, сколько времени тренер уделяет работе с детьми, количество занимающихся», — добавил Олег Кожемяко.

Такое приложение уже использует федерация легкой атлетики Приморского края. Как сообщает ее руководитель Константин Богданенко, оно помогает вести учет тренеров и детей, занятых в спорте.

«Мы ведем работу по доступности спорта для детей. Сейчас на стадионе «Динамо» во Владивостоке легкой атлетикой можно заниматься бесплатно. В сентябре там будет постелено новое беговое покрытие», — сказал он.

В преддверии Дня физкультурника губернатор также поблагодарил руководителей федерации и тренеров за помощь в подготовке российских сборных к Олимпиаде в Токио.

«Подготовка национальных сборных в Приморском крае позволила выглядеть нашим спортсменам достойно на летних Олимпийских играх. Многие федерации завоевали медали, в этом и ваша заслуга», — заявил глава Приморья.

Олег Кожемяко вручил благодарственные письма губернатора Приморского края президентам региональных федераций: бадминтона — Сергею Баеву, бокса — Анатолию Коптеву, гребли на байдарках и каноэ — Сергею Землянову, легкой атлетики — Константину Богданенко, пулевой и стендовой стрельбы — Сергею Бутину, спортивной борьбы — Олегу Ледовских, стрельбы из лука — Александру Устимову, триатлона — Максиму Шульге, плавания — Анне Ерошкиной, баскетбола — Дмитрию Мягких, художественной гимнастики — Ирине Сахно, тяжелой атлетики — Алексею Мелентьеву, парусного спорта — Михаилу Ермакову, председателю федерации дзюдо — Александру Ясину.