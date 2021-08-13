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Мотыльки-вредители «напали» на Саратовскую область
Происшествия
Мотыльки-вредители «напали» на Саратовскую область
pexels.com  / 

Саратов, 13 августа. Регион накрыли целые полчища луговых мотыльков, являющихся опасными вредителями. Насекомых наблюдают не только в сельской местности, но и в городах.

Мотыльки залетают на свет в квартиры и подъезды, откуда не могут выбраться. Как рассказала корреспонденту ФАН эколог Наталья Миронова, причиной массового появления вредителей стала аномально жаркая погода. 

«Как правило, подобные «вспышки» появляются из-за слишком жаркой погоды, которая держится несколько дней подряд. Конечно, луговые мотыльки несут определенную опасность для овощных растений, но не стоит переоценивать их влияние на урожай. Уже через несколько дней количество данных насекомых начнет сокращаться», — отметила специалист.

Ранее к Саратову присоединили четыре муниципальных образования. Население города выросло на 17 тысяч человек.  

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экология саратовская область мотылек
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