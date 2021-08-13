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Израиль объявил закрытый тендер на перестройку моста к мечети Аль-Акса
Ближний Восток
Израиль объявил закрытый тендер на перестройку моста к мечети Аль-Акса
wikipedia.org  /  Someone35 / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 13 августа. Израиль объявил тендер на перестройку моста Муграби, ведущего к одноименным воротам мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Примечательно, что участвующим в конкурсе строительным компаниям предложено подписать договор о конфиденциальности, который подразумевает полное неразглашение деталей, касающихся проекта.

Сообщается, что в июле 2021 года потенциальные подрядчики приняли участие в экскурсии по существующему мосту, который был построен из дерева в 2004 году и сейчас находится в аварийном состоянии. По имеющейся информации, строительство нового объекта должно быть закончено в течение двух месяцев с момента начала работ.

Ворота Муграби являются единственным входом для немусульман в мечеть Аль-Акса. Тель-Авив получил ключи от них после установления контроля над территориями Западного берега реки Иордан в 1967 году. В настоящее время через эти ворота внутрь попадают туристы и граждане Израиля, включая правых членов Кнессета и поселенцев, которые неоднократно насильно занимали территорию храма для проведения молитв.

Ранее посетители прибывали к воротам по земляной насыпи, ограждавшей одновременно южную часть женской половины мечети, но в начале 2004-го из-за землетрясения и последовавшего за ним снегопада пандус был разрушен. Ряд мусульманских организаций и стран возложили ответственность за произошедшее на Израиль, который ранее проводил в этом районе археологические раскопки. Хотя последовавшие разбирательства доказали, что работы не повлияли на разрушение пандуса, эта тема стала еще одним фактором обострения палестино-израильского конфликта.

В 2007 году в качестве временной меры построили деревянный пешеходный мост, который впоследствии предполагалось заменить на капитальную конструкцию. По ряду причин, включая протест со стороны Иордании, строительство было отложено, а имеющийся переход несколько раз подвергался ремонту и укреплению.

Мечеть Аль-Акса является одной из главных святынь как для мусульман, так и для евреев, поскольку в разные эпохи здесь были построены и разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Из-за религиозных и идеологических противоречий этот объект регулярно становится местом столкновения местных жителей. В мае текущего года жесткие действия израильской полиции при разгоне беспорядков, устроенных палестинцами, стали одной из причин 11-дневного вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. В результате взаимных ракетных и авиационных ударов погибло 13 израильтян и более 200 палестинцев, несколько тысяч человек получили ранения.

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