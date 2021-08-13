Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 12:05
12:03
Общество
Опубликованы новые тизеры фильма «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
12:03
Происшествия
Два человека погибли во время подтоплений в Крыму
12:00
Общество
Успенский пост 2021: сколько идет, что можно и нельзя есть, календарь питания по дням
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 80
11:59
Ливия
Береговая охрана Ливии перехватила более 800 мигрантов в Средиземном море
11:55
Шоу-бизнес
Алана Мамаева исповедалась о жизни, изменах и предательстве экс-мужа и бывшей подруги
11:51
Армия
Баранец рассказал, кто на самом деле разработал «новейшую» украинскую ракету «Нептун»
11:49
Армия
Подразделения ВСУ провели учения со стрельбами в Донбассе
11:45
Армия
В Китае оценили шансы «комариного флота» Украины против ВМФ РФ в Черном море
11:43
Шоу-бизнес
Лобода презентовала новый трек после обвинений в плагиате
Все новости

Рыбак помог задержать похитителя алтайской школьницы

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:58
Происшествия
Рыбак помог задержать похитителя алтайской школьницы
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Барнаул, 13 августа. Житель Онгудайского района опознал похитителя девочки по приметам и сообщил об этом в полицию.

Рыбак сообщил в правоохранительные органы о сборщике орехов, который подходил по приметам на разыскиваемого преступника, похитившего 12-летнюю девочку и два дня удерживавшего ее в подвале дома.

Сельчанин увидел его на берегу озера и сообщил в полицию. Правоохранители оперативно приехали и задержали подозреваемого. Последний отказывался показывать паспорт и говорил, что потерял его. На допросе выяснилось, что это объявленный в розыск мужчина.

В ходе разбирательства он признался в содеянном. Стражи порядка поблагодарили местного жителя за помощь и пообещали вознаграждение.

Тем временем полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения девочки в Видном, сообщало РИАМО. Мать двухлетнего ребенка подозревает в похищении свою знакомую.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Рыбак помог задержать похитителя алтайской школьницы
рыбак похититель украл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru