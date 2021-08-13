Рыбак помог задержать похитителя алтайской школьницы

Барнаул, 13 августа. Житель Онгудайского района опознал похитителя девочки по приметам и сообщил об этом в полицию.

Рыбак сообщил в правоохранительные органы о сборщике орехов, который подходил по приметам на разыскиваемого преступника, похитившего 12-летнюю девочку и два дня удерживавшего ее в подвале дома.

Сельчанин увидел его на берегу озера и сообщил в полицию. Правоохранители оперативно приехали и задержали подозреваемого. Последний отказывался показывать паспорт и говорил, что потерял его. На допросе выяснилось, что это объявленный в розыск мужчина.

В ходе разбирательства он признался в содеянном. Стражи порядка поблагодарили местного жителя за помощь и пообещали вознаграждение.

Тем временем полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения девочки в Видном, сообщало РИАМО. Мать двухлетнего ребенка подозревает в похищении свою знакомую.