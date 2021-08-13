Александр Соболев продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года

Москва, 13 августа. Форвард сборной России Александр Соболев продлил контракт со столичным «Спартаком».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продлил контракт с клубом на пять лет. Об этом 13 августа проинформировала пресс-служба красно-белых. Новые условия контракта вступят в силу с 2022 года.

Соболев перешел в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов». Нападающий сыграл за «Спартак» 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда, принимавшего участие в 16-м чемпионате Европы, в 11 млн евро.

Ранее сборная России по футболу опустилась на 41-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Он был опубликован на официальном сайте организации.