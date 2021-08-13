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Эфир: Почему экопропаганда не спасает российские заповедники от свалок

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:12
Общество
Эфир: Почему экопропаганда не спасает российские заповедники от свалок
pixabay.com  /  shelma25

В пятницу, 13 августа, с 11:00 Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию с участием представителя Всероссийского общества охраны природы.

В этом году российские метеорологи готовят к публикации данные о «новом» климате в стране. Прогнозы рассчитываются на основе показателей средней температуры, количества осадков и их интенсивности, а также других климатических особенностей за последние 30 лет, передает радио Sputnik.

Погода не перестает удивлять россиян своими причудами. Да и не только нас. С каждым годом количество природных катаклизмов растет во всем мире. О проблеме глобального изменения климата говорит и высшее руководство страны. В связи с этим экологическая повестка выходит на первый план.

Добровольное общество охраны природы появилось в нашей стране в 1924 году. Как работает одна из старейших общественных организаций России в новое время, в студии пресс-центра «Патриот» рассказывает член центрального совета Всероссийского общества охраны природы, заместитель председателя организации в Санкт-Петербурге и Ленобласти Наталья Калягина.

Специалист отвечает на вопросы: удается ли внедрять экологическое мышление в умы россиян, какие проблемы, связанные с защитой природы, волнуют жителей нашей страны прежде всего, почему, несмотря на активную пропаганду, в заповедных зонах образуются стихийные свалки?

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экология климат охрана природы наталья калягина
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