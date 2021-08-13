Режиссер Коробко назвал «Солнцепек» новым «Иди и смотри»

Новый фильм «Солнцепек», рассказывающий о начале войны в Донбассе, отсылает нас одновременно к знаменитому «Иди и смотри» Элема Климова и библейскому «Апокалипсису». Об этом в комментарии ФАН рассказал кинорежиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко.

Ранее в Петербурге прошел закрытый показ фильма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе. Мало кто знает, как именно люди там пережили нападение Вооруженных сил Украины.

«Солнцепек» — третий фильм в недавней «трилогии» о Донбассе, первое место в которой по хронологии (и понятийно) занимает снятая в ЛНР «Ополченочка», а второе — наша картина «Альфа-Р», снятая в ДНР во время пандемии. Но негоже выстраивать фильмы о Донбассе в шеренгу. Все три — разные, каждый по-своему уникален. «Ополченочка» — народный киноэпос, снятый талантливым самородком из Луганска Романом Разумом. «Альфа-Р» — журналистское кино о научно-военной разведке. А новый фильм «Солнцепек» отсылает нас одновременно к знаменитому «Иди и смотри» и библейскому «Апокалипсису», — пояснил Александр Коробко.

По его словам, этот апокалипсис не хотят видеть в европейских и других столицах, его пытается переврать миру виновный в нем Киев. Но «Солнцепек» напоминает нам, что этот русский апокалипсис в Донбассе реален.

«И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — Смерть; и ад следовал за ним». «Солнцепек» с самого начала шокирует. Увидев жестокую сцену изнасилования в начале фильма, многие скажут: «Не слишком ли?» Но это не шок ради эффекта как в «Необратимости» с Моникой Беллуччи. Это попытка заставить тех, кто не видит, обратиться к фактам. Ну а что делать, если факты таких массовых изнасилований «сепаратисток» со стороны бандитов из того же «Азова» в 14-м году Украина скрывает?! Писали, что в Мариуполе полиции и врачам было приказано не регистрировать факты изнасилований!» — напомнил Александр Коробко.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Он заметил, что «Солнцепек», как если б он снимался скрытой камерой (но только кинокамерой, с художественной картинкой и с актерами), убедительно и реалистично отражает и сцены жизни, и батальные сцены: жестко, с чувством сопереживания героям — людям Донбасса и тем, кто встал на их защиту. У них нет пока «права на славу», но в фильме — впервые на экране — угадываются именно их образы: бойцов-добровольцев невидимого фронта.

«Солнцепек» говорит то, что не могут себе позволить открыто сказать наши дипломаты и политики. Граждане подконтрольной Киеву Украины! Посмотрите на себя со стороны! Изгоните нацистов и преступный режим Порошенко-Зеленского (это, на самом деле, два сапога пара), встаньте на колени перед Донбассом и тогда, как у Гоголя, как тот горемычный, у которого проснулось русское чувство, может быть, искупите позорное дело!» — заключил Александр Коробко.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе. Он уверен, что с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.