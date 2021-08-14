Мгновенная смерть: 13-летний подросток умер за рулем велосипеда под Волгоградом

Волгоград, 14 августа. Подросток потерял сознание во время катания на велосипеде в Михайловке Волгоградской области. Прибывшие на помощь медики лишь констатировали смерть юноши. Ситуацию под свой контроль взяли следователи.

Инцидент произошел в минувшую пятницу на окраине города. Установлено, что рядом с 13-летним велосипедистом в момент трагедии находились сверстники — 13-летний брат и 14-летний друг. По свидетельствам очевидцев, находясь за рулем двухколесного транспортного средства погибший резко почувствовал себя неважно. Остановившись, подросток потерял сознание и упал на асфальт.

«Товарищи несовершеннолетнего незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшим медикам спасти его не удалось. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — уточили в СУ СКР по Волгоградской области.

Двумя днями ранее 11-летний велосипедист был сбит служебной машиной Росгвардии под Нижним Новгородом. Пострадавший переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, не обращая внимания на спецсигналы автомобиля вневедомственной охраны.