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Психолог рассказала, как справиться с экотревожностью
Общество
Психолог рассказала, как справиться с экотревожностью
pixabay.com  / 

Серьезные экологические проблемы увеличили уровень беспокойства в обществе. О том, как победить хронический страх перед экологической катастрофой и распознать в себе навязчивую экоактивность, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева.

По словам эксперта, сами по себе переживания о негативных изменениях в экологии и пессимистичные мысли о будущем планеты — нормальная для многих людей реакция на происходящее в мире.

«Многие паникуют, ощущая свое незначительное положение одинокого человека из миллиарда на всей планете, чувствуют себя бессильными что-либо изменить, даже виновными в происходящем. Постоянный стресс, нарушение сна, нервозность из-за нарушителей экологического порядка и чрезмерный экоперфекционизм говорят о том, что вы стали заложником «зеленого» образа жизни и страдаете от экотревожности», — объясняет эксперт.

Чтобы победить такое состояние, по мнению психолога, необходимо вернуться в настоящий момент и признать, что здесь и сейчас все хорошо.

«Вы в безопасности, у вас есть вода и еда, возможность погулять в парке или съездить на природу. Тревога опустошает нас изнутри. Даже если будущее кажется пугающим и полным экокатастроф, важно жить сегодня и быть благодарным за то, что вы имеете», — подчеркнула Екатерина Огарева.

Психолог рассказала, как справиться с экотревожностью
pixabay.com  /  Bhikku Amitha

Вместе с тем специалист убеждена, что забота о природе и воспитание устойчивого стиля жизни как в себе, так и в других — ключевой фактор для уменьшения чувства вины.

«Мы живем в эпоху, когда отдельные люди способны влиять на массы, создавая сообщества единомышленников. Не обязательно становиться Гретой Тунберг. Посмотрите на зону своего влияния: социальные сети и мессенджеры, семья, друзья и коллеги, займитесь их экопросвещением», — советует эксперт.

В завершение Екатерина Огарева напомнила, что в погоне за спасением целой планеты не стоит забывать и о себе.

«Если вы перегружены негативными эконовостями или испытываете стресс от бурной экоактивности, сделайте перерыв, отдохните и переключитесь. Вы — часть природы, о вас тоже нужно заботиться».

Ранее ФАН сообщал, что Минприроды РФ подготовило законопроект о внесении новых штрафов в КоАП за загрязнение воздуха. Ведомство планирует дополнить существующую статью 8.21 кодекса.

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