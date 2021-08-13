Правительство РФ одобрило увеличение цен госконтрактов на строительство

Москва, 13 августа. Российский кабмин разрешил повышать цены госконтрактов на строительство до 30%, что позволит компенсировать удорожание материалов.

Соответствующе постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В сообщении кабмина пояснили, что это механизм, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, обусловленные существенным удорожанием материалов.

Цена госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на работы по сохранению объектов культурного наследия могут быть увеличены по согласованию сторон.

Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса ранее направила в кабмин письмо с просьбой увеличить стоимость госконтрактов на 15%.