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Синоптик Тишковец считает, что после 2035 года начнется новая климатическая эпоха
Общество
Синоптик Тишковец считает, что после 2035 года начнется новая климатическая эпоха
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Москва, 13 августа. Новая климатическая эпоха начнется после следующих 15 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Люди в ближайшие годы начнут осваиваться в условиях изменения климата. При этом критически перемены на жизни не скажутся, сообщил синоптик. К балансу климатической нормы мир начнет возвращаться после 2035 года.

«И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — передает его слова RT.

Сообщалось, что жителей Санкт-Петербурга в течение дня 13 августа ждет дождливая погода. Климатические условия в городе сформирует тыловая часть циклона, центр которого находится над Архангельской областью. Также ожидается порывистый западный ветер.

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погода тишковец климатическая эпоха
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