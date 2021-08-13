Синоптик Тишковец считает, что после 2035 года начнется новая климатическая эпоха

Москва, 13 августа. Новая климатическая эпоха начнется после следующих 15 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Люди в ближайшие годы начнут осваиваться в условиях изменения климата. При этом критически перемены на жизни не скажутся, сообщил синоптик. К балансу климатической нормы мир начнет возвращаться после 2035 года.

«И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — передает его слова RT.

Сообщалось, что жителей Санкт-Петербурга в течение дня 13 августа ждет дождливая погода. Климатические условия в городе сформирует тыловая часть циклона, центр которого находится над Архангельской областью. Также ожидается порывистый западный ветер.