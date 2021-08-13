Бесплатную вакцинацию мигрантов от COVID-19 одобрили 84% россиян

Москва, 13 августа. Порядка 84% россиян выступили за бесплатную вакцинацию от коронавируса для трудовых мигрантов. Аргументом тому стала необходимость обезопасить граждан РФ от заражения.

Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов. Они полагают, что прививка от COVID-19 для иностранных работников должна быть платной. Еще 8% граждан затруднились ответить на этот вопрос. Исследование состоялось с 23 по 25 июля среди 1500 россиян, пишет «Интерфакс».

Вакцинация против коронавируса для трудовых мигрантов началась в Санкт-Петербурге 12 августа. Ответственной за прививочную кампанию считается Агентство медицинского туризма. Свыше тысячи предприятий вышли на связь с организацией для проведения процедуры более чем 60 тыс. иностранцев. Первые 300 человек уже привились российской вакциной «Спутник Лайт».