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Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:38
Политика
Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 13 августа. Москва не рассматривает возможность эвакуации посольства России в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 ранее заявили о захвате столицы афганской провинции Гильменд — города Лашкаргах. Кроме того, им удалось взять под контроль еще пять городов.

Кабулов отметил, что Москва не рассматривает возможность эвакуации посольства в Кабуле в связи с активизацией боевиков.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах эвакуировать американское посольство в Афганистане. По его словам, это может произойти в конце августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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