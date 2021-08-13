Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана

Кабул, 13 августа. Москва не рассматривает возможность эвакуации посольства России в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 ранее заявили о захвате столицы афганской провинции Гильменд — города Лашкаргах. Кроме того, им удалось взять под контроль еще пять городов.

Кабулов отметил, что Москва не рассматривает возможность эвакуации посольства в Кабуле в связи с активизацией боевиков.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах эвакуировать американское посольство в Афганистане. По его словам, это может произойти в конце августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.