Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана

Кабул, 13 августа. Москва не рассматривает возможность эвакуации посольства России в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.
Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 ранее заявили о захвате столицы афганской провинции Гильменд — города Лашкаргах. Кроме того, им удалось взять под контроль еще пять городов.
Кабулов отметил, что Москва не рассматривает возможность эвакуации посольства в Кабуле в связи с активизацией боевиков.
Ранее президент США Джо Байден заявил о планах эвакуировать американское посольство в Афганистане. По его словам, это может произойти в конце августа.
1 Организация запрещена на территории РФ.