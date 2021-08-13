День рождения Таривердиева отметят несколькими концертами в «Зарядье»

Москва, 13 августа. Три концерта пройдут в столичном зале «Зарядье» в честь 90-летия со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, сообщила вдова музыканта Вера Таривердиева.

Маэстро мог бы отпраздновать юбилей 15 августа. День рождения Таривердиева отмечается в нескольких регионах, но главные мероприятия пройдут в Москве.

Первый концерт, приуроченный к юбилею композитора, состоится в «Зарядье» 12 сентября. На нем выступят лауреаты XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

«6 ноября состоится концерт камерной музыки в Малом зале», — сообщила вдова маэстро журналистам.

Кроме того, на 19 декабря запланирован большой гала-концерт. На нем режиссер Роман Мархолиа объединит сочиненную Таривердиевым оперу «Граф Калиостро» с другими музыкальными произведениями.

Микаэл Таривердиев является автором музыки к песне «Мне нравится» на стихи Марины Цветаевой. Эта композиция прозвучала в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» в исполнении Аллы Пугачевой.