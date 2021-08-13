Как меняется природозащитная политика России, обсудят в медиацентре «Патриот»

Метеорологи России в 2021 году должны опубликовать данные о «новом» климате в стране. Расчет прогнозов будет происходить на основе показателей средней температуры, количества осадков и их интенсивности, а также других климатических особенностей за последние 30 лет, передает радио Sputnik.

Климат в Москве изменился: осадков стало больше, а температура воздуха повысилась. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Жители других регионов России также могут заметить климатические изменения. О проблеме глобального изменения климата говорит и высшее руководство страны. Во многом с этим связано и то, что экологическая повестка выходит на первый план.

В нашей стране с 1924 года работает добровольное общество охраны природы. В ходе пресс-конференции ее представитель расскажет, как работает одна из старейших общественных организаций страны в новое время, удается ли внедрять экологическое мышление в умы россиян, какие проблемы, связанные с защитой природы, волнуют жителей нашей страны прежде всего, почему, несмотря на активную пропаганду, в заповедных зонах образуются стихийные свалки.

Гостем пресс-центра Медиагруппы «Патриот» станет член центрального совета Всероссийского общества охраны природы, заместитель председателя организации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Наталья Калягина.

Пресс-конференция состоится в пятницу, 13 августа, в 11:00.

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