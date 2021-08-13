Тысячи фанатов «короля рок-н-ролла» собрались на фестивале «Неделя Элвиса» в Мемфисе

Поклонники Элвиса Пресли уже традиционно в середине августа собираются в поместье Грейсленд в Мемфисе, чтобы почтить память кумира, исполнить его легендарные хиты и возложить цветы и подарки к могиле «короля рок-н-ролла».

«Неделя Элвиса» — удивительное время. Фанаты со всего мира приезжают сюда, чтобы отпраздновать жизнь и карьеру Элвиса, а также его наследие», — рассказала организатор фестиваля Энджи Марчезе.

«Неделя Элвиса» — это долгожданное для поклонников мероприятие, где есть все: от концерта двойников музыканта до танцевальных вечеринок и бесед.

«Я чувствую, что его поклонники сохраняют память, не только слушая его музыку, но и собираясь вместе. Мы собираемся тут каждый год и делаем это с 1977-го. Когда Элвис скончался, фанаты были у дверей его дома в Грейсленде. Мы приезжаем сюда уже много лет, и я думаю, что мы всегда будем делать это», — отметил один из фанатов Элвиса Мэтт Стоун.

Элвис Пресли покинул этот мир 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. С тех пор «Неделя Элвиса» проводится каждый год. По популярности и масштабу это мероприятие может конкурировать со многими торжествами общенационального масштаба.