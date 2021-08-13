Онищенко отреагировал на отказ допустить партию «Родина» до выборов в Петербурге

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на информацию об отказе партии «Родина» в регистрации на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Вечером в четверг стало известно, что горизбирком отказал партии «Родина» в регистрации на выборах в петербургский ЗакС, сославшись на превышение количества брака в подписных листах.

Комментируя эту новость, Геннадий Онищенко вспомнил одного из самых ярких кандидатов «Родины» — певицу Татьяну Буланову, которой ранее было отказано в регистрации по одномандатному округу также с формулировкой о превышении допустимого процента недействительных подписей за ее выдвижение.

По мнению Геннадия Онищенко, в ситуации с недопуском «Родины» нужно внимательно разбираться.

«Не думаю, что они настолько небрежно собирали подписи, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Условие про непревышение процента бракованных подписей — самое известное [для регистрации партии]. Тут, видимо, сыграли роль другие мотивы».

По мнению собеседника ФАН, избыточная заорганизованность процесса подготовки к выборам, возможно, повлиявшая на ситуацию с «Родиной», не идет на пользу парламентаризму.

Для выдвижения в парламент Петербурга по единому избирательному округу партия «Родина» собрала более 19 тыс. подписей избирателей. В партии настаивают, что все подписи реальные и процент брака не может превышать установленные законом 5%. Решение горизбиркома о недопуске партии до выборов «Родина» намерена обжаловать в ЦИК.