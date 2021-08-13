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Подорожание машин может вызвать повторный рост автокредитования в России
Экономика
Подорожание машин может вызвать повторный рост автокредитования в России
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Москва, 13 августа. Специалисты спрогнозировали возвращение двухлетних показателей выдачи ссуд на приобретение автомобилей.

Граждане России могут начать чаще обращаться к заемным средствам для приобретения личного транспорта из-за роста цен на рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалистов рейтингового агентства НКР. Согласно оценкам, портфель российских банков по данной категории может вырасти на 17–18% до 2022 года.

«Интерес к автокредитам подогревают и автосалоны, предоставляющие возможность получить скидку при покупке машины в кредит», — говорится в обзоре.

Россияне стали приобретать меньше автомобилей с началом пандемии, однако после января 2021 года спрос стал быстро восстанавливается. ФАН сообщал о росте рынка автокредитования на 60% в течение семи месяцев.

Вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий связывает тенденцию как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции, так и с изменением цен на автомобили. Все более заметно смещение спроса клиентов на машины с пробегом, цитирует его ИА «Север-Пресс».

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