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Политолог Копатько объяснил причину истерики Украины по «Северному потоку — 2»
Политика
Политолог Копатько объяснил причину истерики Украины по «Северному потоку — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 13 августа. Истерика Украины по «Северному потоку — 2» основывается больше на политической, чем на экономической составляющей, поскольку поставки природного газа идут в обход Украины.

Благодаря соглашению США и Германии, больше половины европейских стран вместе с Турцией будут обеспечены голубым топливом, заявил социолог и политолог Евгений Копатько. Что же касается Украины, то тут власти крайне недовольны такой позицией и уверены, что их все «кинули».

Местные экономисты также не перестают убеждать себя и других в том, что Россия якобы намерена превратить газ в геополитическое оружие. Все их догадки основываются на словах представителей «Газпрома» о том, что поставки голубого топлива через территорию Украины будут зависеть исключительно от количества потребляемого газа в Европе.

«В данном случае у Германии будет если не монопольная возможность, то определенные экономические преференции, базирующиеся на возможности получать газ в большом объеме. И уже через Германию этот газ может идти в другие страны», — отметил Копатько.

Украина все еще не теряет надежды предотвратить запуск «Северного потока — 2». Депутат Рады Олег Волошин ранее назвал один из пиратских способов остановить реализацию проекта. Политик считает, что единственная возможность помешать нормальной работе трубопровода — поссорить Вашингтон с Берлином.

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