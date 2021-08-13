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Глава МО КНР: учения «Сибу/Взаимодействие-2021» не направлены против третьих стран
Армия
Глава МО КНР: учения «Сибу/Взаимодействие-2021» не направлены против третьих стран
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Пекин, 13 августа. Учения ВС РФ и НОАК «Сибу/Взаимодействие-2021» не были направлены против других стран, сообщил глава минобороны КНР Вэй Фэнхэ.

Усилия военнослужащих двух государств увенчались полным успехом, обратил внимание глава военного ведомства. Подобные тренировки имеют огромное значение, заметил Фэнхэ во время переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Маневры стали первыми, проведенными в Китае после начала пандемии.

«Данные учения не направлены против третьих стран, а на повышение способности совместного реагирования на риски и вызовы», — уточнил Фэнхэ.

Учения «Сибу/Взаимодействие-2021» были хорошо организованы, они демонстрируют дружественные отношения между Россией и Китаем, обратил внимание глава МО КНР. Обе стороны показали серьезную сплоченность в ходе совместных действий.

Шойгу ранее заметил, что практика совместных военных учений РФ и КНР стала регулярной. Также британские СМИ назвали российско-китайские маневры «леденящими душу», передает «Царьград».

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шойгу китай учения фэнхэ
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