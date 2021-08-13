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Древний кинжал времен цивилизации Килади нашли в индийской деревне
Наука
Древний кинжал времен цивилизации Килади нашли в индийской деревне
pixabay.com

Нью-Дели, 13 августа. Несколько древних захоронений и строений времен цивилизации Килади обнаружили во время раскопок в индийском штате Тамил Наду.

Находки свидетельствуют, что на территории, где осуществлялись раскопки, существовал процветающий город. В одной из могил археологи увидел клинок. Железный кинжал покрыт ржавчиной. Несмотря на это, хорошо сохранилась его деревянная рукоятка. Клинок лежал внутри погребальной урны вместе с кремированными останками.

Сейчас артефакт, найденный в деревне Контагай на юге Индии, передан в лабораторию. Такой тип орудия использовали воины в период Сангама (примерно с III века до нашей эры до III века нашей эры), рассказали исследователи. Город, который тысячелетия назад стоял на месте деревни Контагай, принадлежал неизвестной цивилизации.

Неожиданную находку сделали и в Музее естественной истории Университета Флоренции спустя 80 лет. Там обнаружили останки двух младенцев. Эта находка была сделана еще в 1940-х. Однако позже специалисты утратили к ней доступ.

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археологи индия кинжал
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