Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 10:30
10:29
Политика
Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана
10:27
Общество
День рождения Таривердиева отметят несколькими концертами в «Зарядье»
10:25
Происшествия
Специалисты окончательно отмели версию теракта при взрыве автобуса в Воронеже
10:23
Общество
Медучреждения Москвы получили новейшее оборудование по контрактам жизненного цикла
10:20
Происшествия
Полиция нагрянула с проверкой в Ленинградский зоопарк
10:19
Экономика
Подорожание машин может вызвать повторный рост автокредитования в России
10:18
Политика
Политолог Копатько объяснил причину истерики Украины по «Северному потоку — 2»
10:17
Армия
Глава МО КНР: учения «Сибу/Взаимодействие-2021» не направлены против третьих стран
10:17
Общество
Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
10:16
Наука
Древний кинжал времен цивилизации Килади нашли в индийской деревне
Все новости

Украинские артисты отказались принимать участие в конкурсе «Новая волна»
Общество
Украинские артисты отказались принимать участие в конкурсе «Новая волна»
instagram.com  /  @newwave_official

Сочи, 13 августа. Украинские артисты впервые не будут представлять свою страну в качестве участников на конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 19 по 25 августа.

Музыкальное мероприятие проводили в Юрмале с 2001 по 2014 год, однако затем в связи с политическими событиями конкурс перенесли в Сочи. Несмотря на это, певцы приезжали на «Новую волну» с Украины. Так, в 2015 году страну представляла на конкурсе группа The Pringlez, участницей которой была певица Maruv, а в 2016 году — Анастасия Прудиус и Галина Безрук.

Однако на этот раз украинцы отказались участвовать в «Новой волне». Об этом свидетельствует список конкурсантов, опубликованный на сайте мероприятия. При этом среди участников заявлены представители Италии, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран.

Среди звезд, выступающих на «Новой волне», артисты украинского происхождения все же будут. Например, на конкурс прибудут Ани Лорак, Таисия Повалий, Макс Барских, Maruv и София Ротару, сообщает телеканал «360». Кроме того, среди выступающих заявлена Светлана Лобода, которая впервые займет место в жюри.

Весной в Крыму прошел конкурс «Детская Новая волна — 2021». В нем приняли участие 12 детей из семи стран.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинские артисты отказались принимать участие в конкурсе «Новая волна»
украина сочи новая волна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru