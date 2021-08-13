Украинские артисты отказались принимать участие в конкурсе «Новая волна»

Сочи, 13 августа. Украинские артисты впервые не будут представлять свою страну в качестве участников на конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 19 по 25 августа.

Музыкальное мероприятие проводили в Юрмале с 2001 по 2014 год, однако затем в связи с политическими событиями конкурс перенесли в Сочи. Несмотря на это, певцы приезжали на «Новую волну» с Украины. Так, в 2015 году страну представляла на конкурсе группа The Pringlez, участницей которой была певица Maruv, а в 2016 году — Анастасия Прудиус и Галина Безрук.

Однако на этот раз украинцы отказались участвовать в «Новой волне». Об этом свидетельствует список конкурсантов, опубликованный на сайте мероприятия. При этом среди участников заявлены представители Италии, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран.

Среди звезд, выступающих на «Новой волне», артисты украинского происхождения все же будут. Например, на конкурс прибудут Ани Лорак, Таисия Повалий, Макс Барских, Maruv и София Ротару, сообщает телеканал «360». Кроме того, среди выступающих заявлена Светлана Лобода, которая впервые займет место в жюри.

Весной в Крыму прошел конкурс «Детская Новая волна — 2021». В нем приняли участие 12 детей из семи стран.