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Политолог Симонов объяснил рост цен на газ в Евросоюзе

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:03
Экономика
Политолог Симонов объяснил рост цен на газ в Евросоюзе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Отсутствие нужных объемов поставок стало ключевой причиной последних тенденций на газовом рынке Европы, уверен эксперт.

Страны Евросоюза испытали дефицит поставок на региональный рынок, из-за чего стоимость голубого топлива подскочила до рекордных показателей, цитирует РИА Новости директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.

От также отметил влияние погодных факторов: холодная зима заставила государства опустошить подземные хранилища газа. Европейские страны не успевают восполнить свои запасы к следующей зиме, что стимулирует дополнительный спрос.

Стоимость тысячи кубометров газа поднялась в ЕС до рекордных значений. Решающим фактором тогда стала авария на заводе российского экспортера «Газпром».

Когда европейские и азиатские страны заполнят на зиму свои хранилища, «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию и решатся политические вопросы с Украиной, цены на газ начнут снижаться. И все же эксперты сомневаются, что они упадут до прежних значений, пишет INFOX.

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