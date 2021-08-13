Политолог Симонов объяснил рост цен на газ в Евросоюзе

Москва, 13 августа. Отсутствие нужных объемов поставок стало ключевой причиной последних тенденций на газовом рынке Европы, уверен эксперт.

Страны Евросоюза испытали дефицит поставок на региональный рынок, из-за чего стоимость голубого топлива подскочила до рекордных показателей, цитирует РИА Новости директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.

От также отметил влияние погодных факторов: холодная зима заставила государства опустошить подземные хранилища газа. Европейские страны не успевают восполнить свои запасы к следующей зиме, что стимулирует дополнительный спрос.

Стоимость тысячи кубометров газа поднялась в ЕС до рекордных значений. Решающим фактором тогда стала авария на заводе российского экспортера «Газпром».

Когда европейские и азиатские страны заполнят на зиму свои хранилища, «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию и решатся политические вопросы с Украиной, цены на газ начнут снижаться. И все же эксперты сомневаются, что они упадут до прежних значений, пишет INFOX.