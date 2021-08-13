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Многодетная семья получила земельный участок после вмешательства саратовской прокуратуры

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:06
Происшествия
Многодетная семья получила земельный участок после вмешательства саратовской прокуратуры
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Саратов, 13 августа. Прокуратура Саратовской области восстановила права многодетной семьи на земельный участок, который им полагается по закону.

В ходе проверки было установлено, что орган местного самоуправления в 2016 году выделил супругам с детьми земельный участок, который входит в границы полос воздушных подходов, предназначенных для пользования членами местного авиаклуба. Это означает, что нахождение там объектов капитального строительства не обеспечивает безопасность полетов однодвигательного авиатранспорта. Из-за этого семью лишили прав на возведение частного дома и дальнейшее проживание в нем.

В целях восстановления их прав прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала обязать орган местного самоуправления обеспечить многодетную семью землей, отвечающей всем нормам федерального законодательства. Суд принял удовлетворительное решение.

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прокуратура саратовская область земельный участок
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