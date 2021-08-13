В Словакии заявили о готовности поддержать санкции Евросоюза против Белоруссии

Братислава, 13 августа. Власти Словакии готовы поддержать ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии. С таким заявлением 12 августа выступил премьер-министр республики Эдуард Хегер.

Кроме того, Словакия продолжит усиливать давление на белорусское государство. Так Хегер отреагировал на задержание в Минске бывшего посла Белоруссии в Братиславе Игоря Лещени. Он был арестован в рамках разбирательства в деле о массовых беспорядках на территории Белоруссии.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Минска. Ограничения касаются нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения. Также под запретом авиасообщения с Белоруссией.