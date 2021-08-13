Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 10:30
10:29
Политика
Россия не намерена эвакуировать дипломатов из Афганистана
10:27
Общество
День рождения Таривердиева отметят несколькими концертами в «Зарядье»
10:25
Происшествия
Специалисты окончательно отмели версию теракта при взрыве автобуса в Воронеже
10:23
Общество
Медучреждения Москвы получили новейшее оборудование по контрактам жизненного цикла
10:20
Происшествия
Полиция нагрянула с проверкой в Ленинградский зоопарк
10:19
Экономика
Подорожание машин может вызвать повторный рост автокредитования в России
10:18
Политика
Политолог Копатько объяснил причину истерики Украины по «Северному потоку — 2»
10:17
Армия
Глава МО КНР: учения «Сибу/Взаимодействие-2021» не направлены против третьих стран
10:17
Общество
Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
10:16
Наука
Древний кинжал времен цивилизации Килади нашли в индийской деревне
Все новости

В Словакии заявили о готовности поддержать санкции Евросоюза против Белоруссии

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:58
Политика
В Словакии заявили о готовности поддержать санкции Евросоюза против Белоруссии
pixy.org  /  Margherita Marchetti

Братислава, 13 августа. Власти Словакии готовы поддержать ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии. С таким заявлением 12 августа выступил премьер-министр республики Эдуард Хегер.

Кроме того, Словакия продолжит усиливать давление на белорусское государство. Так Хегер отреагировал на задержание в Минске бывшего посла Белоруссии в Братиславе Игоря Лещени. Он был арестован в рамках разбирательства в деле о массовых беспорядках на территории Белоруссии.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Минска. Ограничения касаются нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения. Также под запретом авиасообщения с Белоруссией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Словакии заявили о готовности поддержать санкции Евросоюза против Белоруссии
санкции белоруссия лукашенко словакия хегер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru