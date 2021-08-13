Минэнерго и ФАС не наблюдают факторов ажиотажного спроса на бензин в России

Москва, 13 августа. Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считают, что на внутреннем рынке нет поводов к ажиотажному спросу на топливо.

Позиция ведомств такова, что рынок страны полностью обеспечен бензином. При этом накануне цена топлива марки Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже превысила 58 тыс. руб. за тонну, что стало рекордным показателем за всю историю, пишет «Коммерсант».

«Минэнерго совместно с ФАС России продолжают держать ситуацию на особом контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже», — говорится в совместном заявлении.

Власти находятся в курсе отдельных биржевых сделок перепродажи «на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах». Идет изучение таких транзакций и возможности их аннулирования.

Правительство ранее отказалось от идеи ввести запрет на экспорт бензина. По мнению экспертов, ограничение поставок за рубеж более широкого списка нефтепродуктов стало бы угрозой заводам-экспортерам, у которых нет технической возможности производить товарный бензин.

Ослабить давление на внутренние биржевые цены может увеличение объемов обязательной продажи топлива на бирже, приводит «Свободная пресса» мнение главного аналитика компании TeleTrade Марка Гойхмана.