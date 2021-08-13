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Владимиров назвал политической игрой недопуск «Родины» к выборам в Петербурге

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:09
Политика
Владимиров назвал политической игрой недопуск «Родины» к выборам в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

У отказа в регистрации партии «Родина» на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга есть двойное дно. Об этом в комментарии ФАН заявил член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

«Предвыборная кампания в Санкт-Петербурге очень скандальная. Того же Бориса Вишневского, которого я искренне считаю национальным предателем, сначала снимают с выборов, а потом восстанавливают», — пояснил Герман Владимиров.

Он отметил, что происходящее с партией «Родина» — нонсенс. Владимиров выразил уверенность, что у этой истории есть двойное дно и подводные камни. По его мнению, здесь сошлись чьи-то интересы, происходит большая политическая игра.

«Не может так быть, чтобы всех кандидатов от одной партии сняли. Причем это же не оппозиционная партия. Далеко не такая. Наоборот — патриотическая в полном смысле этого слова. Ее лидер, Алексей Журавлев, одним из первых был в Крыму, всегда поддерживал Донбасс и всячески проявлял себя в патриотическом поле. И та же Татьяна Буланова», — пояснил Герман Владимиров, добавив, что «вся эта история» ему совершенно непонятна.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи по-честному и партия докажет это в суде.

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