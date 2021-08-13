«Этот день в истории». Что произошло 13 августа, праздники, факты, люди

Сегодня в мире отмечают Международный день левшей. Леворукость — древнейший феномен, который не всегда воспринимался положительно.

Например, в Древнем Риме леворуким не доверяли, а в России слово «левый» часто воспринималось как синоним чего-то неправильного, а иногда и зловещего. Существует множество пословиц, доказывающих это, например, «ходить налево», «вставать с левой ноги». В конце XX века на проблемы, с которыми сталкиваются левши в «праворуком» мире, стали обращать больше внимания, создавая равные условия для таких людей. По статистике, 3-10% населения Земли — левши.

Также этот день напоминает о трагическом событии 2007 года, когда поезд «Москва — Санкт-Петербург» потерпел крушение в Новгородской области. Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами теракта стали 28 человек, 132 получили травмы.

Сегодня родились многие известные личности, среди них — кубинский революционер Фидель Кастро, российский актер Владимир Вдовиченков, а также художественные гимнастки Дина и Арина Аверины.