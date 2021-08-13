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Журналист Акопов раскрыл истинное отношение украинцев к русским
Политика
Журналист Акопов раскрыл истинное отношение украинцев к русским
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Москва, 13 августа. России нужна дружественная Украина, а не нейтральная, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

Журналист изучил результаты социологических опросов о том, как украинцы относятся к русским. Согласно полученным данным, почти половина украинской молодежи считает жителей России и Украины одним народом.

«Это уже показывает, что не все так запущено и страшно в головах нынешнего населения Украины», — отметил Петр Акопов.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что Киев должен не праздновать День независимости, а отмечать его как траурную дату. Азаров выдвинул версию, что на официальном торжестве в Киеве Россию опять упрекнут во всех бедах Украины.

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