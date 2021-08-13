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Боевики «Талибана» заняли столицу афганской провинции Гильменд

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:56
Армия
Боевики «Талибана» заняли столицу афганской провинции Гильменд
Global Look Press  /  x99

Кабул, 13 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 объявили о взятии столицы афганской провинции Гильменд — города Лашкаргах. Днем ранее они взяли еще пять городов.

О переходе административного центра Гильменда под контроль боевиков сообщило новостное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в афганских силовых структурах. Согласно их данным, город эвакуировали, для чего между боевиками и властями была достигнута договоренность о прекращении боевых действий на двое суток, чтобы Лашкаргах успели покинуть военные и чиновники.

Позже захват города подтвердил в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед. Он же передал, что талибы заняли офис губернатора и штаб полиции.

Сутками ранее боевики заняли сразу пять городов, включая второй в Афганистане по численности населения Кандагар. Боевики также взяли под контроль Газни, который находится всего в 130 километрах от столицы республики, и Калайи-Нау.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан талибы
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