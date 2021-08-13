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Спасатели обнаружили упавший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:54
Происшествия
Спасатели обнаружили упавший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Вертолет Ми-8, потерпевший крушение на территории Кроноцкого заповедника, обнаружен на дне Курильского озера на глубине 110-111 метров.

Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Глава региона также рассказал, что у обнаруженного вертолета отломан хвост, остальной корпус цел. Сейчас на озере работает глубоководная техника.

Авиакатастрофа произошла вчера на юге Камчатки. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек, двое пострадавших находятся в реанимации. Тела остальных пассажиров на данный момент не обнаружены.

Поиски погибших и обломков вертолета были прерваны сотрудниками МЧС России до утра.

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